Le Vice-Premier ministre luxembourgeois et ministre de l’Économie, Étienne Schneider, a annoncé l’ouverture prochaine d’un Office de commerce et d’investissement du Luxembourg au Maroc, afin de mieux accompagner les partenariats actuels et futurs entre les deux pays. Le « Luxembourg Trade and Investment Office » (LTIO) du Maroc fera partie du réseau des LTIO à travers le monde, qui assurent l’accompagnement des entreprises luxembourgeoises souhaitant développer leurs activités à l’étranger et se chargent de la promotion économique ciblée du Grand-Duché, a-t-il indiqué. La création de l’office du Maroc, qui sera le 9ème LTIO, est en ligne avec le programme gouvernemental luxembourgeois qui prévoit l’élargissement du réseau, notamment sur les marchés à fort potentiel tels que l’Afrique, a affirmé Schneider.