Le guichet unique national PortNet a annoncé le lancement de « Massar Attajir », une nouvelle plateforme digitale pour l’appui et l’accompagnement de la communauté du commerce extérieur et de la logistique.

Cette nouvelle plateforme offre plusieurs services d’accompagnement, à savoir:

– Des rencontres One to one permettant aux opérateurs économiques de bénéficier d’une assistance personnalisée et en temps réel avec l’un des conseillers de PortNet.

– Des programmes de formation sur mesure pour répondre aux attentes des opérateurs économiques.

– Des ateliers de sensibilisation organisés, au besoin, conjointement avec les parties prenantes aux démarches à l’international afin d’apporter l’accompagnement nécessaire aux opérateurs économiques pour une meilleure maîtrise des démarches d’import/export.

Les opérateurs économiques inscrits sur « Massar Attajir » peuvent également bénéficier d’une assistance technique dans l’ensemble de leurs projets relatifs à la simplification, la digitalisation et l’intégration de bout en bout de leur activité à l’international.