Infomédiaire Maroc – Les exportations marocaines vers l’Espagne, 1er client et fournisseur du Royaume depuis 2012, ont enregistré en 2017 une augmentation de 11,2% par rapport à l’année précédente, selon les données de l’Office européen des statistiques (Eurostat).

Les principaux produits exportés par le Maroc vers l’Espagne en 2017 sont les matériaux électriques (29,3%), les vêtements (23,1%), et mollusques et crustacés (8,1%), indique Eurostat, relevant que les importations marocaines de l’Espagne ont pour leur part augmenté de 12,5%, constituées principalement des combustibles et lubrifiants (13,9%), des composantes d’automobile (13,3%), et tissus d’habillement (9,9%). S’agissant des échanges avec l’Union européenne, Eurostat note que les exportations du Maroc vers cet ensemble ont progressé de 9,5%, de même pour les importations marocaines qui se sont appréciées de 7% en 2017.

Et en termes de parts de marché, l’Espagne est le 1er client du Maroc avec des importations représentant 41,4% du total des importations communautaires provenant du Royaume, suivie de la France (29,6%), de l’Italie (6,7 %), du Royaume-Uni (5%) et de l’Allemagne (4,3 %).

L’Espagne est également le 1er fournisseur du Maroc avec des exportations représentant 35,6% de l’ensemble des exportations communautaires vers le Royaume, suivies de la France (19,1%), de l’Allemagne (9,3%), de l’Italie (8,4%) et des Pays Bas (4,5%).

Le taux de couverture de l’Espagne avec le Maroc ressort ainsi à 127,7%, ce qui confirme l’évolution vers un équilibre parfait entre ce qui a été exporté et importé entre les deux pays.

Rédaction Infomédiaire