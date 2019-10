Directrice de la publication de TelQuel jusqu’au 30 septembre dernier, Aïcha Akalay vient de rejoindre l’équipe de communication du Groupe OCP.

La journaliste y rejoindra Souleiman Bencheikh (ex Le Journal, Zamane et Telquel), recruté au mois de mai, pour travailler aux préparatifs du centenaire de l’OCP, en 2024, sous la houlette de Mohamed Soual, Chief Economist du groupe et conseiller spécial du PDG Mostafa Terrab, rapporte Africa Intelligence. Pour rappel, le groupe phosphatier avait déjà débauché Nadia Lamlili chez Jeune Afrique, pour faire sa com à Paris.