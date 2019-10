La 4ème réunion du Réseau d’agences de prévention de la corruption Šibenik du Conseil de l’Europe, organisée à Tunis, a rassemblé des représentants des agences de lutte contre la corruption et de prévention de la corruption de 15 pays. Et à l’occasion de cette réunion, dont les objectifs étaient de consolider les partenariats transméditerranéens et d’échanger les bonnes pratiques dans le domaine de la lutte contre la corruption, le Maroc a adhéré au réseau. Pour rappel, le Réseau d’agences de prévention de la corruption a été créé avec le soutien du Conseil de l’Europe en octobre 2018 à Šibenik, en Croatie. Il vise à renforcer la coordination internationale en matière de prévention dans la lutte contre la corruption et à améliorer les mécanismes de partage des bonnes pratiques entre les autorités de prévention de la corruption. Il est soutenu par le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe.