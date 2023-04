Le Maroc a exporté 20.000 tonnes de concombres sur le marché international, un record en soi, puisqu’il représente bien plus qu’un triplement des performances du royaume à ce niveau sur les 5 dernières années.

En volume, les producteurs nationaux ont réussi à approvisionner l’Union Européenne et le Royaume-Uni d’un total de 17.100 tonnes de concombres, contre 3.800 tonnes en 2017.

Selon les données d’EastFruit, en janvier dernier, le Maroc a écoulé 3.450 tonnes de concombres sur le marché international, le grand de l’activité se faisant sur le marché européen, alors que le continent vient en second lieu des importateurs. Par pays, l’Espagne vient en tête des importateurs, avec une part de 41 %, suivi par le Royaume-Uni (29 %), la Mauritanie (13 %), le Portugal (10 %). La France, le Sénégal et l’Allemagne ne totalisent pour leur part que 3 %, 2 % et 1 %.