L’économie nationale entame l’année 2023 sur une nette amélioration, reprenant petit à petit des couleurs. Les professionnels des différents secteurs d’activité se montrent confiants pour les prochains mois, selon les données de Bank Al Maghrib dans sa note de conjoncture au titre de février 2023.

La croissance économique reprend du souffle, après avoir subi les retombés de la pandémie au niveau des différents secteurs d’activité. Selon les données de la Banque Centrale, la production aurait augmenté et le Taux d’Utilisation des Capacités de production (TUC) se serait établi à 73 % après 72 % le mois précédent. Seule la branche de la « mécanique et métallurgie » reste à la traine pour le moment, notamment ce qui concerne la production, puisqu’elle se serait établie à 69 % à fin février 2023.

S’agissant des ventes, elles auraient enregistré un accroissement dans toutes les branches hormis l’« agroalimentaire » et le « textile et cuir » où elles auraient stagné. La demande locale a démontré une stagnation, au moment où les exportations ont affiché une nette progression.

Les commandes auraient, pour leur part, connu une hausse, recouvrant des augmentations dans la « chimie et parachimie », dans la « mécanique et métallurgie » et dans l’« électrique et électronique » et des baisses dans le « textile et cuir » et dans l’« agro-alimentaire ».

L’activité repart à la hausse

Au niveau des industries agroalimentaires, la production aurait connu un accroissement, avec un TUC qui se serait situé à 76 %. Les ventes auraient enregistré une stagnation, alors que les commandes, elles auraient reculé, avec un carnet qui se serait situé à un niveau inférieur à la normale.

Au niveau du textile et cuir, le TUC se serait situé à 78 % marquant une hausse générale, à l’exception de l’« industrie du cuir et de la chaussure », où la production aurait plutôt baissé d’après BAM.

Pour ce qui est des ventes, elles auraient affiché une stagnation, reflétant des hausses dans l’« industrie textile » et dans l’« industrie de l’habillement et des fourrures » et un recul dans l’« industrie du cuir et de la chaussure ».

Les commandes auraient enregistré une baisse, recouvrant une diminution dans l’« industrie du cuir et de la chaussure », une stagnation dans l’« industrie textile » et une hausse dansl’ « industrie de l’habillement et des fourrures ». Pour ce qui est du carnet des commandes, il se serait situé à un niveau inférieur à la normale.

Du côté des industries chimiques et parachimiques, la production dans la « chimie et parachimie » aurait progressé et le TUC se serait établi à 72 %. Les ventes auraient affiché une hausse tant sur le marché local qu’étranger. Pour ce qui est des commandes, elles se seraient accrues, avec un carnet qui se serait établi à un niveau inférieur à la normale.

Comme indiqué plus haut, le TUC des industries mécaniques et métallurgiques a été marqué par une baisse, s’établissant à 69 %. Toutefois, les ventes auraient progressé, résultat d’une hausse des expéditions à l’étranger et d’une stagnation des ventes locales. Les commandes auraient augmenté, avec un carnet qui se serait établi à un niveau inférieur à la normale.

Le TUC des industries électriques et électroniques aurait progressé durant ladite période, s’établissant à 78 %. Les ventes auraient enregistré une hausse tant sur le marché local qu’étranger, alors que les commandes auraient progressé, avec un carnet qui se serait situé à un niveau supérieur à la normale.

Les industriels se montrent confiants

La tendance est la même auprès des professionnels dans les différentes industries. Pour les trois prochains mois, les industriels anticipent une amélioration de l’activité, toutefois, un quart des entreprises déclarent des incertitudes quant à l’évolution future de la production et des ventes.