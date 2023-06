Avec une vue sur la côte atlantique, le Conrad Rabat Arzana est le dernier né du Groupe Hilton au Maroc. L’établissement 5 étoiles propose une offre complète à ses visiteurs et promet une expérience unique à ce titre.

Le Conrad Rabat Arzana est dirigé par un homme qui a longtemps fait ses armes dans l’industrie hôtelière, à savoir Marc O. Schumacher. Ce vétéran du Groupe Hilton y a occupé plusieurs postes de responsabilités, avant de se voir confier les rênes de l’établissement.

Marc O. Schumacher s’est ainsi livré au micro d’Infomédiaire, afin de partager son expérience dans le secteur et mettre en avant les ambitions de la marque au Maroc.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel et des motivations qui vous ont encouragé à occuper le poste de DG de l’hôtel Conrad à Rabat ?

J’ai baigné dans l’industrie de l’hospitalité depuis mon jeune âge, mes parents étant propriétaires d’hôtel. Il était donc inscrit dans mon ADN que je deviendrai hôtelier. Cela fait 25 ans que je travaille au sein du Groupe Hilton. Je suis passé par différents postes, passant du stage à là où je suis aujourd’hui. J’ai été dans 13 pays, dont le Maroc actuellement. J’ai occupé différents postes de direction. Je suis directeur général d’un hôtel pour la 12e année.

D’ailleurs, je suis très fier de l’ouverture à Rabat du Conrad, qui est la première marque de luxe du Groupe Hilton au Maroc. Nous sommes situés en front de mer, dans la zone résidentielle de Harhoura, à 10 km au sud de la ville. Construit sur une côte élevée, l’hôtel offre une vue magnifique sur l’océan à 180°.

Nous avons 120 chambres et suites ; la plus grande suite d’Afrique avec 623 m² ; le plus grand SPA du Maroc ; le plus grand club d’enfants et nous restons tout de même dans un esprit assez « boutique ».

Avant ma nomination à Rabat, j’étais en Turquie où j’ai été approché par la compagnie au sujet de l’ouverture du Conrad au Maroc. J’étais plus qu’heureux de cette proposition, le Maroc est un pays très développé et se dirige vers une optique intéressante dans le tourisme, spécialement dans la capitale Rabat. Je suis très heureux, avec mon équipe, de contribuer à cela, notamment en étant des ambassadeurs de l’hospitalité à Rabat et au Maroc.

L’ouverture du Conrad a été un événement majeur pour l’industrie hôtelière de Rabat. Pouvez-vous nous en dire plus sur l’hôtel et les services qu’il propose aux clients ?

Le Conrad, selon les standards de Hilton, représente un design et une architecture contemporains, avec du caractère. C’est aussi un service contemporain, délivré avec passion. Du fait de l’esprit « boutique », il est important pour nous de délivrer un service personnalisé, adapté aux besoins du client, et nous souhaitons faire cela à plein temps. Cela est bien valable pour les étrangers, les Marocains, les événements corporate et même institutionnels, et c’est ce qui nous rend uniques.

Nous avons différentes installations, le SPA, le club pour enfants, la piscine en face de la mer, mais en même temps, nous proposons des salles de conférences et de bals pour accueillir des mariages et rencontres. Je peux dire que nous sommes un hybride d’un complexe hôtelier et d’un hôtel d’affaires en termes de services. Nous dédions nos services à nos clients pour répondre à leurs besoins chaque jour. Nous souhaitons être les meilleurs ambassadeurs de l’hospitalité à Rabat et la porter à un nouveau niveau.

Comment envisagez-vous de faire de cet établissement un acteur majeur du tourisme à Rabat ?

Le Groupe Hilton se développe rapidement dans le monde. Nous comptons 7000 hôtels à travers le globe, au Maroc, nous avons 6 unités de la marque Hilton à Tanger, Rabat, Taghazout et Casablanca. En ce qui concerne l’offre de luxe, nous allons développer notre offre au Maroc. Le Groupe Hilton compte accompagner les talents locaux et je pense que c’est l’une de nos priorités, car nous pourrons utiliser ces talents pour développer nos activités dans le segment du luxe un peu partout et les aider à aller de l’avant dans leurs carrières.

Pour nous, faire la promotion des compétences marocaines est important. Nous avons un chef exécutif marocain, dont je suis très fier. C’est un talent exceptionnel et je peux dire que nous sommes parmi les meilleurs sur la scène culinaire locale. C’est pour cela que je pense qu’il est important d’investir dans les talents locaux, je suis fier de contribuer au développement de ces compétences en ce sens.

Quel est votre rôle dans le développement et le rayonnement du tourisme

à Rabat ?

Les Marocains ont une culture assez spéciale et riche, sans parler de leur histoire. Hormis cela, les Marocains ont un sens inné de l’hospitalité. Ils sont très hospitaliers, altruistes, polis, cela est un bon fondement pour l’hospitalité. De plus, les Marocains sont très orientées langues. La langue anglaise devient de plus en plus présente. Pour les Marocains, l’apprentissage de l’anglais est plus important qu’auparavant. Avoir cette multitude de talents, apprendre plusieurs langues, grandir avec deux langues en même temps, le français et l’arabe est un grand avantage. Cela est très difficile à trouver à l’international et c’est l’un des avantages de la culture marocaine et de son héritage.

Disposer de cette hospitalité de cet ADN est fantastique. La base du portfolio de luxe et de l’hospitalisé en général est indéniablement là, et c’est ce que j’adore à propos du Maroc. Cela rend facile de travailler avec les Marocains et de les accompagner dans le développement de leurs compétences.

L’aspect humain est très important dans la gestion d’un hôtel. Comment recrutez-vous les profils qui correspondent à vos besoins, pour garantir une bonne expérience client ?

Nous sommes assez uniques à Rabat. Nous sommes le seul hôtel situé en face de l’océan. Cela en lui-même nous confère un avantage. Autre avantage, la diversité culinaire que nous proposons, nous avons une brasserie franco-marocaine, nous avons un restaurant japonais à savoir le « 99 Sushi Bar & Restaurant », la brasserie marocaine baptisée « La Brise », car elle est située en face de l’océan et ont sent la brise, nous avons un pool-bar, qui est une scène la nuit où l’on peut déguster des tapas Marocains, que l’on appelle « Mapas », nous avons des pizzas, des burgers. Nous avons un environnement décontracté avec de la musique en live. Nous avons aussi le Feuillage, qui est un salon de thé qui propose des pâtisseries locales, réalisées par les soins de nos talentueux chefs, des chocolats faits maison, des thés et cafés rares, en provenance du Panama, de la Jamaïque et de la Nouvelle-Guinée, ce qui est assez unique et c’est ce que nous voulons représenter. Nous tenons aussi à l’intimité de nos clients, ceux-ci veulent avoir de l’intimité, profiter de leur séjour pour se relaxer et être bien, c’est pour cela que le Conrad Rabat se distingue du reste de l’offre avec son expérience, ses services et sa vue sur mer que l’on ne peut pas retrouver ailleurs.