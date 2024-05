Air Côte d’Ivoire a annoncé l’ouverture d’une nouvelle liaison entre Casablanca et Abidjan à partir du 14 mai, lors d’une cérémonie à Casablanca en présence d’officiels marocains et ivoiriens. Cette nouvelle liaison renforce la coopération entre les deux pays en réponse à la demande croissante de vols directs.

Dans le cadre de cette inauguration, Air Côte d’Ivoire a également ouvert une nouvelle agence à Casablanca, marquant une étape importante dans son expansion. Le transporteur proposera quatre vols hebdomadaires entre Abidjan et Casablanca, offrant ainsi plus d’options aux voyageurs.

Le ministre Ryad Mezzour de l’Industrie et du Commerce au Maroc s’est déclaré satisfait de cette évolution, déclarant : « J’ai été ravi de recevoir Amadou Kone, ministre des Transports de la République de Côte d’Ivoire, pour le vol inaugural de la nouvelle route Abidjan-Casablanca-Abidjan d’Air Côte d’Ivoire ».

La cérémonie d’inauguration, qui s’est tenue à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, a été présidée par Abdelmalek Kettani, Ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, soulignant davantage les solides liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.