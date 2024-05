Madaëf Sports & Events dévoile une stratégie ambitieuse visant à être un acteur majeur dans le sport et l’événementiel au Royaume. En s’appuyant sur Madaëf Golfs, leader national dans la gestion de clubs de golf, et Wifaq, club multisport de référence de la capitale, Madaëf Sports & Events annonce une séparation entre ses activités opérationnelles et ses actifs immobiliers.

Cette nouvelle structuration vise à mieux valoriser les investissements réalisés dans le secteur du Sport, tout en assurant une meilleure efficacité opérationnelle et une optimisation des synergies métiers.

« Cette nouvelle dynamique s’inscrit dans l’élan de développement du Sport au Maroc. Notre ambition est de créer un acteur de référence dans les secteurs du Sport et de l’Evènementiel, suivant une approche créatrice de valeur et en mettant l’accent sur l’expérience client, l’innovation et l’inclusion par le sport » déclare Laila Bensouda, Directrice Générale de Madaëf Sports & Events.

La nouvelle structure ainsi créée s’articulera dorénavant autour de trois pôles métiers :

La gestion d’actifs Sport & Loisirs, sous les enseignes Madaëf Golfs et Wifaq;

L’évènementiel, axé sur des manifestations sportives et culturelles, sous l’enseigne MSE;

Le conseil, la formation & les services autour de ses domaines d’expertise.

Madaëf Sports & Events intègre 10 actifs dans son portefeuille répartis dans 7 destinations à travers le Royaume : Rabat, Casablanca, El Jadida, Marrakech, Fès, Saïdia et Taghazout Bay. En plaçant le client au cœur de sa proposition de valeur, Madaëf Sports & Events vise la création d’expériences sportives, de loisirs et événementielles conviviales et innovantes, tout en mettant l’accès sur la durabilité.