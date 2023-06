Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) a entamé, jeudi à Rabat, en partenariat avec la Cour de cassation, un cycle de rencontres régionales sur le droit de la famille pour examiner les problématiques liées au Code de la famille dix-neuf ans après sa mise en application.

Cette première rencontre de deux jours réunit les juges aux affaires familiales auprès des cours d’appel de Rabat, Casablanca, El Jadida, Settat et Khouribga pour aborder différentes questions telles que les fiançailles, le mariage des Marocains résidant à l’étranger, l’acte de mariage, le mariage des mineurs, la polygamie, le mariage non valide et la dissolution du pacte de mariage, et ce dans le cadre du plan stratégique du Conseil pour la période 2021-2026.