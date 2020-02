L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a mis en avant “la préparation du Maroc face à l’épidémie due au nouveau Coronavirus 2019 nCov”, soulignant que le Royaume dispose des compétences techniques pour réaliser le diagnostic du nouveau coronavirus, au niveau de plusieurs de ses laboratoires nationaux.

Dans un article consacré à la préparation du Maroc face à l’épidémie de pneumonie virale, élevée au rang d’urgence internationale, l’agence spécialisée des Nations Unies précise que “les kits nécessaires ont été pourvus en quantité suffisante et un approvisionnement plus conséquent est prévu dans deux à trois semaines”. L’Organisation exprime, dans cet article publié sur son site, son soutien au Maroc dans la préparation à une éventuelle expansion de l’épidémie, en fournissant des tests et en apportant d’autres formes d’appui technique, en vue de mettre en œuvre son plan national de veille et de riposte à la maladie due au 2019nCoV.