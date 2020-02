– Agadir : L’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) organise, du 6 au 9 février, le Modèle Nations Unies–MUN, une plateforme internationale menant des programmes diplomatiques et de leadership à travers le Royaume, via des simulations académiques des Nations Unies, de l’OTAN, de l’Union Européenne et de l’Union Africaine.

– Azilal : La commission régionale consultative d’aménagement du territoire de la région de Béni Mellal-Khénifra a tenu, ce mardi, une réunion consultative afin d’examiner les orientations stratégiques et les domaines liés à la législation définis lors de la troisième phase de l’élaboration du Schéma régional d’aménagement du territoire (SRAT).

– Casablanca : ESCA Ecole de Management organise, le samedi 8 février à 09h00, une conférence sous le thème “Les mesures fiscales de la loi de finances 2020”.

– Marrakech : Le 20 février 2020, l’artiste et calligraphe Noureddine Daifallah présentera, dans le cadre d’une exposition qu’abritera la maison d’art Matisse Art Gallery, autour de sa monographie ‘‘Renouveau et originalité’’.

– Safi : Le Pôle Edition & Débats de la Fondation Attijariwafa bank organise une conférence-débat, ce jeudi 6 février 2020 à 15H00, à la Faculté Polydisciplinaire, sous le thème ‘‘Développement régional : les attentes de Safi’’.

– Rabat : Une rencontre pour présenter les projets financés par le gouvernement néerlandais dans le cadre du programme Shiraka pour la promotion de l’entrepreneuriat au Maroc sera organisée ce jeudi à l’initiative de l’ambassade du Royaume des Pays-Bas.

– Meknès : La 19ème édition du festival international de cinéma d’animation de Meknès (FICAM) se tiendra du 20 au 25 mars prochain, sous le thème ‘’l’Égypte : les origines de l’animation africaine’’.

Agadir : Le premier forum de tolérance du patrimoine judéo-amazigh marocain s’est ouvert ce lundi, et se poursuivra jusqu’au 7 février.

– Tanger : Le Salon Taxi Expo sera accueilli par la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et ce du 13 au 16 février 2020 à l’Espace Parking de l’emblématique Villa Harris.

– Rabat : “La ville dans le monde musulman, genèse et mutation” est le thème retenu pour un colloque international organisé ces 5, 6 et 7 février par l’Académie du Royaume du Maroc en partenariat avec la revue Hespéris-Tamuda publiée par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines.

– Casablanca : La Conférence Annuelle du Capital Investissement (CACI) de l’Association Marocaine du Capital Investissement (AMIC) se tiendra ce mercredi 5 février 2020 à 8h30 à l’hôtel Barcelo Anfa.

– Dakhla : La ville a accueilli, ce lundi, la 13ème édition du Forum international de l’étudiant, un événement pédagogique phare initié par le Groupe l’Etudiant marocain sous le haut patronage du Roi Mohammed VI.

– Charjah (Emirats) : La 16è édition du festival de la poésie Nabati s’est ouverte, dimanche soir, avec la participation de plus de 50 poètes représentant 15 pays arabes dont le Maroc.

– Rabat : “Deux ans et demi de finance participative au Maroc: bilan et enjeux” est le thème d’un séminaire organisé, ce mercredi, à l’initiative du groupe de la Justice et du Développement à la Chambre des conseillers.

– Rabat : Dans le cadre des grands enjeux éducatifs d’aujourd’hui, Acadomia Maroc organise, le lundi 10 février 2020 à 18H30 à l’Hôtel Sofitel Jardin des Roses, une conférence sur le thème ‘‘Comment accompagner nos enfants vers leur propre réussite’’.

– Al Hoceima : L’Association fondation Rif pour la culture et le cinéma organise, du 7 au 12 avril, la 3ème édition du Festival international du film.

– Rabat : Un séminaire d’information et d’échanges avec les opérateurs de l’enseignement supérieur privé sur le nouveau système Bachelor sera organisé le 6 février prochain.

– Casablanca : L’artiste Mo Baala expose ses œuvres récentes à la galerie d’art L’Atelier 21, du 4 février au 16 mars 2020.

– Guelmim-Oued Noun : La Semaine de l’entreprise de la région aura lieu du 4 au 7 février, à l’initiative de l’Agence Maroc PME en partenariat avec le Conseil régional et la Chambre de commerce, d’industrie et de services.

– Marrakech : Le Groupe Acrobatique de Tanger s’est produit samedi soir au Palais des Congrès, le temps de présenter, en avant-première, son dernier spectacle “FIQ” (Réveille-toi) et ce, avant d’entamer une tournée à travers plusieurs coins du monde.

– Meknès : La ville a vécu samedi au rythme de la 16ème édition du festival des jeunes musiciens dans les arts urbains.

– Casablanca : Pour la deuxième fois, So Art Gallery expose les œuvres de l’artiste Mouna Bensaid à travers l’exposition “Tourmentes féminines”, du 6 février au 10 mars 2010.

– Oujda : La ville accueillera, les 4 et 5 février prochain, un atelier de formation des journalistes et acteurs des médias sur le traitement médiatique des migrations et de l’asile, avec un focus sur les enfants et jeunes migrants vulnérables.

– Essaouira : La 4ème édition de la Course de barques des pêcheurs, qui se veut un rendez-vous incontournable pour célébrer les gens de la mer au niveau de la Cité des Alizés, se déroulera le 19 avril prochain dans la baie de la ville.

– Meknès : Un atelier international sur la bactérie ‘‘Xyllela fastidiosa : diagnostic, contrôle et mesures de gestion’’ se tiendra les 3 et 4 février au Qualipôle Alimentation.

– Fès : La 25ème édition du festival Ciné-ville se tiendra du 3 au 6 juin prochain, sous le signe ‘’la ville marocaine aux yeux des cinéastes’’.

– Maroc : Deux guides visant la promotion d’une couverture médiatique du phénomène migratoire fondée sur le droit international et les données factuelles ont été lancés à l’initiative des représentations de l’Union européenne et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Maroc, en partenariat avec le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC).

– Rabat : Le journaliste et ancien rédacteur en chef du quotidien “Al Ittihad Al Ichtiraki”, Mustafa Al Iraki, a présenté son livre “La Déclaration universelle des droits de l’Homme: lectures et éclairages”.