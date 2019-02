La Côte d’Ivoire va construire 14 nouvelles universités publiques d’ici à 2025 pour s’ajouter aux sept autres déjà existantes dans le pays, apprend-on de source officielle.

« Sur deux ans, ce sont 300 milliards à 400 milliards de francs CFA (1 euro = 656 Fcfa) qui seront investis pour l’extension de l’université de Man et la construction des universités de San Pedro et de Bondoukou. Ces efforts vont se poursuivre pour que nous arrivions effectivement à 14 universités à l’horizon 2025 », a fait savoir le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Toikeusse Mabri, cité par l’Agence ivoirienne de presse. Selon le responsable ivoirien, qui s’exprimait lors d’une émission radio, la politique de décentralisation est « rendue possible grâce à la diplomatie économique mise en œuvre par le président de la République, aux partenaires institutionnels et à l’engagement de l’Etat ».

« Notre objectif est de rapprocher l’enseignement supérieur des populations », a expliqué Toikeusse Mabri. Ces nouvelles universités seront des universités thématiques avec des filières spécifiques qui formeront des cadres qualifiés pour soutenir les secteurs productifs de l’économie ivoirienne, a-t-il.

IA