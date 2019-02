Dans le cadre des relations privilégiées qu’il entretient avec ses homologues dans le monde et particulièrement en Afrique, et fidèle à sa démarche volontariste Sud-Sud, le Policy Center for the New South organise cette année, en marge de Forum de Bamako, un séminaire sur la thématique « sécurité alimentaire et transformation structurelle des économies africaines ».

Le continent africain bénéficie de ressources naturelles et humaines importantes capables de faire du secteur agricole un pilier de développement et un moteur de croissance. Ce continent vaste et riche, dont la population est majoritairement rurale doit impérativement organiser et structurer son secteur agricole pour assurer en premier lieu la sécurité alimentaire de la population et ensuite, initier la transformation structurelle des économies africaines. C’est dans cette optique que le policy center organise cet évènement afin, de creuser en profondeur les problématiques relatives à la satisfaction des besoins alimentaires de la population africaine, et la réussite de la révolution verte dans le continent.

Cette rencontre verra la participation d’experts et de spécialistes africains en matière agricole et de sécurité alimentaire, à l’image de professeur Mohammed Rachid Doukkali vice doyen du Pôle humanities, Université Polytechnique Mohammed VI de Benguerir, et de Kabiné Komara, ancien premier ministre guinéen et ancien haut-commissaire l’Organisation pour la mise en valeur du Fleuve Sénégal. Elle se tiendra le mercredi 20 février à l’hôtel Azalaï à Bamako au Mali. D’ailleurs, cette année, le Policy Center for the New South a décidé de renforcer sa coopération avec le Forum de Bamako comme prélude à une série d’autres événements qui auront prochainement lieu sur le contiennent.

A cette occasion, le Policy Center for the New South tient à réitérer sa volonté d’approfondir davantage les excellentes relations qu’il a réussi à nouer avec ses homologues africains, et cela en procédant à un échange continu d’expertises et de points de vue sur toutes les thématiques qui intéressent le continent africain.

IM