Les clubs marocains de la Renaissance sportive de Berkane et le Hassania Agadir ont été logés respectivement, dans les groupes C et D de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), à l’issue du tirage au sort de cette compétition, effectué mardi au Caire. Les Berkanis, finalistes malheureux de la dernière édition, évolueront ainsi aux côtés de DC Motema Pembe (RD Congo), Zanaco (Zambie) et ESAE FC (Bénin). Le club soussi croisera le fer, lui, contre San Pedro (Côte d’Ivoire), Enyimba FC (Nigeria) et Paradou AC (Algérie). La poule A comprend, quant à elle, le club mauritanien de FC Nouadhibou, Rangers International (Nigeria), Pyramids FC (Egypte) et Al-Masry (Egypte), alors que le groupe B se compose de Bidvest Wits (Afrique du Sud), Ennasr (Libye), Djoliba FC (Mali) et Horoya AC (Guinée). La première journée de la phase de poules aura lieu à partir du 29 courant. Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale.