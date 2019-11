La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 4 au 8 novembre 2019 sur une tendance haussière, ses deux principaux indices, Masi et Madex s’adjugeant respectivement 0,03% et 0,05%. Dans ces conditions, les performances « Year-To-Date » (YTD) du Masi et du Madex affichent respectivement +1,89% et +2,19%. La capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 597,31 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s’est élevé à près de 2,3 MMDH. Aux valeurs individuelles, la valeur « Delta Holding » a signé la meilleure performance avec une hausse de 6,06%, suivie de Fenie Brossette (+5,60%) et de Réalisations mécaniques (+4,84%). En revanche, Delattre Levivier Maroc a cédé 7,52%, plus fort repli de la cote, après Résidences Dar Saada (-6,20%) et Rebab Company (-5,71%). Enfin, sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Attijariwafa Bank (24,18%), Taqa Morocco (15,29%) et Sodep Marsa Maroc (9,63%).