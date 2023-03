Le tirage au sort du premier tour de la Coupe du Roi Salman des clubs champions 2023 de football a donné lieu à une confrontation maroco-libyenne entre l’AS FAR et Al-Ittihad Tripoli.

Le match aller entre les deux formations aura lieu au Maroc, tandis que le retour se déroulera en Libye.

Les militaires disputeront ce tour et devront s’adjuger l’une des 6 places qualificatives pour disputer la phase de poules. Ils auront 2 chances sur 4 de tomber contre le Raja ou le WAC, qui connaissent déjà leurs adversaires.

Le Raja, champion en titre, a hérité du groupe D qu’il partage avec le champion de l’Algérie, la CR Belouizdad, ainsi que deux des 6 qualifiés du premier tour. Le qualifié n°5 et le qualifié le 1.

Quant au Wydad de Casablanca, il aura fort à faire dans le groupe B avec Al-Sadd Qatari d’Ayoub El Kaabi, Al Hilal Saoudi et le qualifié n°4 du tour préliminaire.

Au total, quatorze équipes africaines vont participer à cette compétition. Il s’agit du Raja Casablanca, du Wydad Casablanca et de l’AS FAR (Maroc), de la JS Saouyra et du CR Belouizdad (Algérie), de l’Espérance Tunis, du CS Sfax et de l’US Monastir (Tunisie), de Zamalek (Egypte), d’Al-Ittihad Tripoli et Al-Ahli Tripoli (Libye), du FC Nouadhibou (Mauritanie), d’Al-Hilal et Al-Merriekh (Soudan).

Les matchs du premier tour se dérouleront du 13 au 15 mars, du 3 au 5 avril et du 10 au 12 avril.