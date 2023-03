La startup marocaine Chari a récemment accueilli dans son tour de table l’université d’Harvard et l’opérateur téléphonique Orange.

Cette opération capitalistique permet à Chari de dupliquer son modèle digital de distribution de produits de grande consommation vers d’autres pays d’Afrique francophone. Ainsi, Chari étend son activité en côte d’Ivoire où les habitudes d’achat des épiceries de proximité sont similaires à celles du Maroc, est-il annoncé par l’opérateur dans un communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de cette expansion internationale, Chari.ma devient Chari.com et fait évoluer son identité visuelle, ajoute la même source.

Ayant fait appel aux services de l’agence internationale de rebranding Taste Design, le nouveau logo de Chari fait apparaître une personne qui pousse un chariot, symbole du commerce, mais aussi du fait que l’entreprise est en mouvement continu et souhaite aller le plus loin possible.