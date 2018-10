Infomédiaire Maroc – La première course connectée du Royaume a tenu toutes ses promesses. Organisée par inwi le dimanche 14 octobre 2018, elle proposait aux marocains dans toutes les régions de courir 7Km entre 8 heures du matin et 20 heures, en enregistrant leurs performances sur l’application Coach’in.

L’application bien-être de inwi affichait déjà 14 000 participants, faisant ainsi du «7Km connecté» la course la plus populaire au Royaume en terme de nombre de coureurs sur le départ.

«C’est un premier défi réussi. Libérer les participants des contraintes liées au temps, à l’espace et à la logistique qui limite le nombre de participants a permis à davantage de personnes de prendre part à la course, de courir à leur rythme et sur le parcours de leur choix. C’est une autre matérialisation de la technologie et d’internet au service du bien-être», explique Brahim Amdouy, Manager Contenus à inwi.

Les participants ont finalement couru les «7km» dans toutes les régions du Royaume : Casablanca, Rabat, Tanger mais aussi Tinghir, Asilah, Midelt, Ouazzane, Sefrou, etc. Les résultats, automatiquement enregistrés sur l’application, ont permis d’établir un classement des meilleurs chronos.

Autre signe du succès de cette initiative inédite au Maroc : l’application Coach’in a franchi la barre des 100 000 téléchargements devenant ainsi l’application N°1 dans la catégorie «Santé et remise en forme» au Maroc.

Avec plus de 80 000 utilisateurs actifs, l’application Coach’in permet en effet de mettre en relation des personnes souhaitant organiser un match ou pratiquer, en groupe, leur activité physique favorite.

