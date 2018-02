Infomédiaire Maroc – La Direction du livre, des bibliothèques et des archives relevant du ministère de la Culture et de la Communication, a démenti les informations selon lesquelles un livre affichant la carte du Maroc tronquée est exposé au Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL) de Casablanca.

Dans une mise au point suite à la publication par des sites électroniques d’informations sur l’exposition à la 24ème édition du SIEL (8-18 février) d’un livre montrant la carte du Maroc tronquée, la Direction relève que « la commission du contrôle a vérifié tous les livres exposés dans le pavillon réservé aux éditeurs » et « s’est assurée que le livre en question n’était pas exposé ».

La Direction ajoute que « la Commission mixte représentant les différents secteurs gouvernementaux a travaillé pendant 3 mois durant lesquels elle a procédé au retrait de certains livres qui allaient être exposés au SIEL, et ce conformément aux normes légales du Salon, aux exigences du cahier de charges et aux dispositions du Code de la presse et de l’édition ».

Selon le communiqué, cette commission contrôle de manière quotidienne l’ensemble des ouvrages exposés et dont le nombre dépasse les 125 000.

