Infomédiaire Maroc – L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) vient d’autoriser le Crédit Agricole du Maroc à émettre un emprunt obligataire subordonné pour un montant de 500 millions de dirhams.

Cette émission sera scindée en huit tranches. Exclusivement réservée aux investisseurs institutionnels de droit marocain, la période de souscription sera ouverte à partir de lundi 22 octobre, jusqu’à mercredi 24 octobre inclus.

Le financement et l’accompagnement du monde rural dans son intégralité et plus spécifiquement le secteur de l’agriculture et de l’agro-industrie; puis le renforcement des fonds propres réglementaires et, partant, le renforcement du ratio de solvabilité de la banque, tels sont les principaux objectifs assignés à cet emprunt obligataire subordonné.

Rédaction Infommédiaire