Le Groupe Crédit Agricole du Maroc exprime sa volonté de devenir acteur dans le système Takaful et scelle un partenariat stratégique avec la Mutuelle Centrale Marocaine d’Assurances (MCMA) et le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP). Après validation de ses instances, Le Groupe Crédit Agricole du Maroc intégrera le tour de table de Taawouniyate Taamine Takafuli.

Les opportunités du système Takaful au Maroc sont énormes, et cette nouvelle alliance devrait permettre d’accompagner la croissance et le développement de Taawouniyate Taamine Takafuli et de placer cette nouvelle entité comme leader sur ce marché à fort potentiel de croissance.

Pour rappel, Taawouniyate Taamine Takafuli est une entité spécialisée dans l’assurance participative qui opère selon le mode de fonctionnement Takaful et dont les prestations sont conformes aux avis du Conseil Supérieur des Oulémas (CSO).

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc démarrera donc la commercialisation des 3 principaux produits Takaful :

• La protection de la famille par une couverture de financement ;

• Une couverture multirisque du bien financé « Multirisque Bâtiment » ;

• La constitution d’une épargne.