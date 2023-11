Le résultat net part du groupe (RNPG) de Crédit du Maroc s’est établi à 445,9 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2023, en quasi-stagnation par rapport à fin septembre 2022.

Ce résultat est expliqué principalement par l’évolution du coût du risque, indique Crédit du Maroc dans un communiqué sur ses résultats financiers, précisant que le RNPG, hors effets exceptionnels, serait en progression de 31,2%.

Pour sa part, le produit net bancaire (PNB) consolidé s’est élevé à 2,195 milliards de dirhams (MMDH), en croissance de 14,1% par rapport à fin septembre 2022, ajoute la même source.

Concernant la marge nette d’intérêt, elle s’est appréciée de 13,4% à plus de 1,68 MMDH, bénéficiant de la bonne tenue de l’activité commerciale et l’élargissement de la base client, alors que la marge sur commissions a augmenté de 6,3% à 328,5 MDH, grâce notamment à l’accroissement des revenus des filières spécialisées en monétique, commerce international, cash management et bancassurance.

Le résultat des opérations de marché a progressé, quant à lui, de 24,2% à 255,1 MDH, favorisé par l’évolution de l’activité de change, ainsi que l’activité obligataire.

Pour ce qui est des filiales de Crédit du Maroc, elles génèrent un PNB global de 140 MDH à fin septembre 2023, en hausse de 8,8% par rapport à fin septembre 2022. S’agissant du résultat brut d’exploitation, il s’est apprécié de 23,1% à plus de 1,07 MMDH, tenant compte de la hausse du PNB consolidé et de la maîtrise des charges d’exploitation. Le coefficient d’exploitation se situe ainsi à 50,9% en amélioration de 358 points de base.