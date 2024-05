[Communication d’entreprise]

Le Kenzi Hotels Groupe a annoncé ses offres spéciales pour célébrer Aïd Al-Adha.

Le groupe propose une série d’événements et des promotions spéciales pour offrir à ses clients une expérience authentique et enrichissante.

VENTE FLASH SUPER SALES BY KENZI HOTELS GROUP

3 nuits pour le prix de 2 !

Profitez d’une OFFRE FLASH pour tout séjour du 01er juin au 24 décembre 2024.

Réservez sur www.kenzi-hotels.com et découvrez le Maroc et toutes ses saisons à travers les hôtels du groupe que ce soit à Tanger, Casablanca, Marrakech, Agadir , Ouarzazate ou à Er-Rachidia !

MARRAKECH, TERRE DE CÉLÉBRATION BY KENZI CLUB AGDAL MEDINA

Allier confort, lieu idyllique et espaces professionnels de qualité, c’est possible au KENZI CLUB AGDAL MEDINA !

Que vous organisiez une réunion d’affaires importante ou une célébration personnelle mémorable, nos espaces polyvalents offrent le cadre idéal pour des événements réussis. Dotés d’équipements modernes, d’un service impeccable et d’une atmosphère raffinée, nous sommes là pour donner vie à vos ambitions professionnelles et sublimer vos moments spéciaux.

HAPPY SUMMER BY KENZI ROSE GARDEN

PROFITEZ DE NOTRE VENTE FLASH DU 10 AU 25 MAI 2024 POUR TOUT SEJOUR DU 01 JUIN AU 31

C’est le moment de vous faire plaisir ! Réservez dès maintenant vos vacances estivales, que ce soit en famille, entre amis, en couple ou en solo. Profitez d’un tarif de 1400 MAD HT par nuit en chambre double pour 2 adultes + un enfant de moins de 12 ans avec petit déjeuner inclus.

KENZI HOTELS GROUP CELEBRE L’AÏD AL ADHA EN GRAND !

Que vous recherchiez une escapade relaxante en famille, une escapade romantique ou une aventure passionnante entre amis, nos 10 hôtels offrent des expériences uniques et des services de classe mondiale. Parmi les points forts de nos offres pour l’Aïd Al Adha, vous trouverez des tarifs spéciaux sur les hébergements, des forfaits tout compris incluant les repas festifs, des activités culturelles et de loisirs pour que vous puissiez profiter pleinement de cette occasion.

AÏD AL ADHA EN FAMILLE BY KENZI MENARA PALACE

Profitez d’un séjour exceptionnel au bord de la piscine où animations et loisirs se mêlent pour ravir toute la famille. Bénéficiez du Wifi gratuit pour tous, offrez à vos enfants un accès au Mini club, tandis que vous vous détendez au spa avec une réduction de 15%.

Hébergement en chambre Double Deluxe + enfant de moins de cinq ans en formule tout compris: à partir de 1290 MAD/HT/personne/nuit. *Supplément Single : 590 MAD HT par nuit.

LA FAMILLE D’ABORD BY KENZI SOLAZUR

Célébrez l’Aïd Al-Adha en mettant la famille à l’honneur ! Rejoignez-nous à Tanger pour partager des moments précieux dans une atmosphère chaleureuse et accueillante. Profitez d’une offre spéciale pour tout séjour entre le 15 et le 18 juin, comprenant l’hébergement avec petit-déjeuner et déjeuner dédié à cette fête, avec la gratuité pour un enfant de moins de 12 ans. De plus, bénéficiez du wifi gratuit, d’un sur-classement et d’un départ tardif pour une expérience inoubliable.

CHAMBRE SINGLE 1090 MAD T / nuit*

CHAMBRE DOUBLE 1390 MAD HT / nuit*

CHAMBRE DUPLEX 2190 MAD HT / nuit*(Pouvant accueillir jusqu’à 3 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans)

Réservez dès maintenant directement sur www.kenzi-hotels.com ou en appelant l’hôtel Kenzi de votre choix.