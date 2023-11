Le Conseil de Surveillance de Crédit du Maroc s’est réuni le 7 novembre 2023, sous la présidence de Mohamed Hassan Bensalah, pour examiner l’activité et les comptes arrêtés au 30 septembre 2023.

Lors de cette réunion, le Conseil de Surveillance a pris acte de la démission de Habiba Laklalech, pour des raisons personnelles, de son mandat de membre indépendant du Conseil de Surveillance et de Président du Comité des Risques.

Afin d’accompagner la trajectoire de développement de Crédit du Maroc, le Conseil de Surveillance a nommé Younes Lahlou, en qualité de membre du Directoire, en charge du Fonctionnement, sous réserve de l’approbation de Bank Al-Maghrib.

Lahlou aura pour mission de contribuer à l’accélération de la transformation de la Banque, en adéquation avec ses nouvelles orientations stratégiques. Son périmètre couvrira le domaine IT, les Opérations et Services Clients, le pôle Crédits et Recouvrement ainsi que l’Immobilier.

Diplômé de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs, de Supélec et des Ponts Paris Tech, Lahlou a démarré sa carrière dans de grandes entreprises d’informatique, avant de se lancer en 2004 dans une carrière dans le secteur bancaire marocain où il a occupé différents postes principalement dans le domaine de l’innovation, des nouvelles technologies et des Systèmes d’Information.

Désormais, le Directoire de Crédit du Maroc est composé de 4 membres: