Afrique Cyber Défense et Maroc Trust (MORTRUST) ont signé, en présence de la DGSSI et de l’ADD, le vendredi 2 juin 2023 au Salon GITEX Afrique à Marrakech en présence de la DGSSI et de l’ADD, un protocole de partenariat ambitionnant la formation de professionnels dans le domaine de la cybersécurité.

Ce partenariat rentre dans le cadre du Programme CyberGen mis en place pour la formation de plus de 100.000 professionnels en Afrique.

Cette coopération a pour objectif de booster l’écosystème de cybersécurité en Afrique, à travers notamment, la mise à niveau, la formation et la montée en compétence de la future génération de professionnels en cybersécurité.

Le renforcement de l’expertise en cybersécurité, moyennant une plate­forme dédiée à la préparation de talents, permettra de répondre aux besoins des gouvernements et du secteur privé en la matière à travers tout le continent.

Morocco Trust et Africa Cyber Defense élaboreront en collaboration avec les partenaires des actions de sensibilisation à la cybersécurité à travers le continent africain ainsi qu’un programme de formation des formateurs et un modèle de contrôle de qualité des formations. Ces formations seront confortées par des certifications reconnues à l’échelle internationale.