Les préparatifs de la campagne sucrière 2023 se sont déroulés dans des conditions difficiles caractérisées par la sécheresse et le niveau faible des barrages, ce qui a nécessité une forte mobilisation de l’ensemble des partenaires agricoles et l’accompagnement de l’équipe amont agricole sur le terrain afin d’atténuer les effets du déficit pluviométrique.

Le chiffre d’affaires consolidé à fin mars 2023 s’établit à 2.512 MDH, en légère augmentation par rapport à la même période de l’année précédente. Cette amélioration est tirée essentiellement par la croissance des ventes sur le marché national.

Durant le 1er trimestre, l’endettement net a enregistré une amélioration de 291 MDH par rapport à fin décembre 2022.

Les investissements comptabilisés s’élèvent à 51 MDH à fin mars 2023 et concernent principalement la poursuite des mises à niveau et maintenance de l’outil industriel.

Le Groupe COSUMAR maintiendra ses efforts et mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour l’accompagnement de ses partenaires agriculteurs malgré les conditions climatiques exceptionnelles et un environnement international difficile.

Le Groupe COSUMAR continuera à œuvrer pour contribuer durablement à la souveraineté alimentaire du pays et à déployer tous les efforts pour assurer un approvisionnement normal du marché national en sucre et ce malgré les conditions climatiques défavorables impactant la production sucrière locale et un contexte international marqué par une flambée des prix des matières premières.