La ville marocaine de Dakhla abrite en terre africaine, les 8 et 9 décembre, la première édition du Groupe mondial de réflexion sur les questions stratégiques majeures du monde du 21ème siècle, portant le nom de Campus International d’Excellence.

Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sous le thème « Le rôle de la connaissance, de la science et de l’éducation dans la construction d’un Monde Nouveau », cet événement, qui vient à un moment crucial de la situation du monde, est le couronnement d’efforts menés depuis 2005, soutenus par 50 Prix Nobel, 12 anciens chefs d’État et de gouvernement, 9 astronautes, 6 Michelin Star Chief, 1200 industriels et 6000 cadres appartenant à 52 pays représentants tous les continents, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Le Campus International d’Excellence est « une initiative mondiale de visionnaires qui entendent développer un plaidoyer pour le progrès humain par la valorisation de la connaissance, du savoir, de la science et de l’éducation, en symbiose avec les actions du monde de l’entreprise, des collectivités territoriales (villes et régions) et des acteurs de la société civile mondiale », précise le communiqué.

Il a comme objectif de rassembler deux générations de sommités mondiales et de jeunes leaders exceptionnels capables de contribuer à la construction d’un monde nouveau par le biais de l’éducation, l’engagement civique et la collaboration avec le monde de l’entreprise, tout en inspirant ces jeunes leaders à servir leurs communautés en tant qu’acteurs du changement.

« Cette initiative s’inscrit dans une quête permanente du progrès humain, de la solidarité et de la concorde entre tous les peuples, les civilisations, les cultures et les religions, gages de la paix, de la stabilité et de la prospérité partagée dans notre Monde », a souligné la même source.

La première Édition du Campus International d’Excellence, tenue à Dakhla, connaît la participation de 10 Nobel Lauréates, 5 Chefs d’État, de diplomates de haut rang et 25 éminents académiciens venant des 5 continents.

Cette première édition se déroule dans le cadre d’une collaboration entre le Campus International d’Excellence, l’Université Ouverte de Dakhla-Maroc et plusieurs institutions prestigieuses du monde académique. Elle sera l’occasion pour les participants d’élaborer une feuille de route au titre de la période 2023-2025, ont fait savoir les organisateurs.

Par ailleurs, les membres des délégations ont effectué les 5, 6 et 7 décembre des visites de sites historiques, culturels, académiques et de développement économique, et rencontré des élus et des représentants des Autorités de l’État à Casablanca, Marrakech et Agadir, d’après le communiqué.