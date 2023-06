Au sein de la province de Laargoub, la ministre du Tourisme de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, et le Wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, Gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar ont procédé le 5 juin à l’inauguration officielle d’OASIS212 en présence des officiels locaux.

Sur une superficie de 16 hectares, OASIS212 comprend actuellement 42 chalets d’une superficie moyenne de 60m2 pour un investissement total de 80 millions DH, créant plus de 200 emplois directs et indirects. Une 2ème tranche est prévue à l’horizon 2025 afin d’atteindre une capacité litière de 80 Chalets/320 lits, est-il annoncé.

“C’était un appel du cœur. Nous avons été séduits par la beauté de la région, par l’accueil de ses habitants qui méritent un produit aux normes internationales. Nous voulions commencer petit, nous avons très vite vu grand”, annonce Omar Chaabi, propriétaire du projet.

Destiné aux amoureux du Kitesurfing/Kiteboarding, Fishing et Wellness, OASIS212 propose un éventail d’activités et de services « pour offrir aux visiteurs une expérience unique », soulignent les promoteurs du projet.

OASIS212 est un projet Éco-responsable, pensé afin de réduire son empreinte carbone à travers une communication digitale dématérialisée, des installations de recyclage des eaux usées, une utilisation des énergies renouvelables, et de produits bio, le tout en collaboration avec les communautés locales pour développer la région.

“L’ouverture de OASIS212 symbolise le résultat de nombreuses années de travail acharné, de dévouement et de passion pour l’industrie de l’hospitalité. Cette inauguration marque un nouveau chapitre qui se rajoute à l’histoire du développement économique et social de la région de Dakhla et plus spécifiquement La ville de Laargoub. J’exprime ma gratitude envers notre équipe exceptionnelle dont les membres ont travaillé sans relâche pour créer cet espace magnifique”, souligne de son côté Saad Laouni, directeur de l’hôtel.