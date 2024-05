L’entreprise énergétique axée sur l’Afrique, Chariot Limited, a lancé les opérations de forage sur le permis Loukos Onshore au Maroc (Chariot, Opérateur 75%, ONHYM, 25%) en commençant par le puits RZK-1 sur le prospect Gaufrette.

Le prospect principal de Gaufrette détient des ressources prospectives récupérables estimées à 10 Bcf, avec la possibilité d’explorer une cible plus profonde identifiée grâce à de nouvelles données sismiques 3D retraitées. Cela ouvre des perspectives prometteuses pour d’autres prospects géologiquement liés dans la région de Gaufrette, avec un potentiel combiné de ressources prospectives récupérables estimées à 26 Bcf. Les résultats du forage seront annoncés à son achèvement.

Duncan Wallace, Directeur Technique de Chariot, a déclaré : « nous sommes très enthousiastes de débuter cette campagne onshore, marquant ainsi le commencement de nos opérations de forage pour Chariot cette année. Nous continuons également à évaluer le potentiel de ce permis car nous voyons des opportunités significatives à la fois à proximité de nos emplacements de puits hautement classés et au-delà. Je tiens à remercier notre équipe opérationnelle pour son travail acharné et son dévouement pour démarrer ce forage dans les dix mois suivant l’attribution de la licence, ainsi que l’ONHYM pour son soutien continu et son partenariat. Nous sommes impatients de fournir une mise à jour sur les résultats en temps voulu ».