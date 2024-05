D’une pierre 3 coups. Volkswagen Maroc fait les choses en triple. La marque représentée par la Centrale Automobile Chérifienne (CAC) vient tout juste de lancer la commercialisation simultanément de trois modèles phares de sa gamme.

A commencer par la 3ème génération du Tiguan. Le Royaume est parmi les premiers pays à recevoir le modèle dans le monde. Disponible en 4 types de finition (Life, Carat, Élégance et R-Line), le Suv de Volkswagen dont les précommandes atteignent déjà 1000 unités (l’objectif est d’écouler les 2000 véhicules de stocks qui seront alloués au Maroc cette année) est de prime abord convenablement équipé à partir de la version d’entrée de gamme. Il dispose d’une motorisation diesel 150 chevaux. Il est commercialisé à partir de 395.000 DH en prix de lancement.

Le second modèle n’est autre que l’imposant Touareg. Il s’agit plutôt d’un facelift mais très bien réussi. Proposé en 3 versions, il est disponible en entrée de gamme à 625.000 en tarif de lancement. La marque dispose de 400 commandes sur le Touareg actuellement en dépit d’un niveau de prix élevé.

Last but not least, l’introduction de version R du T-roc.

Youssef Touhami, directeur de la marque, est ambitieux pour cette année et prévoit d’améliorer ses ventes cette année en 3e position des meilleure ventes de voitures (hors Dacia).