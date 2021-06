La Fondation startup growth organise la 2éme édition du Global Women’s Summit (édition SAHARA) en mode hybride du 24 au 26 juin à Dakhla, en vue de promouvoir le leadership féminin et de faire entendre la voix de la femme africaine.

Initié sous le thème “Restart Africa: Empowering Women to Drive Economic Growth” (Relancer l’Afrique: Autonomisation des femmes pour promouvoir la croissance économique), cet évènement constitue une occasion pour les panelistes d’esquisser des stratégies pour un nouvel élan de l’entrepreneuriat féminin en Afrique, en vue d’accompagner les évolutions technologiques, la transformation digitale, l’innovation et les énergies renouvelables, particulièrement dans cette conjoncture marquée par l’impact de la pandémie covid-19, indique un communiqué de la Fondation startup growth.

Le leadership féminin en Afrique est désormais une réalité qui reconquiert le rang qui lui sied dans un monde en pleine mutation technologique, où des critères tels que la performance, l’innovation et la compétitivité deviennent des indicateurs clés pour impulser le Doing Business et booster la croissance, note le communiqué.

Le choix du lieu et du thème de l’événement interpelle tous les acteurs économiques à tous les niveaux, qu’ils soient opérateurs ou institutionnels, à agir tous ensemble pour un plaidoyer en faveur d’une Afrique qui change, adoptant une approche genre plus engagée et ouverte sur une diversité équitable avec l’objectif à terme d’édifier un écosystème entrepreneurial pouvant faire face aux défis actuels et ceux qui s’annoncent à l’horizon, précise la même source.

Aujourd’hui, il devient urgent de repenser les politiques économiques des pays africains qui doivent tenir compte du rôle fondamental de la femme pour l’accomplissement de divers projets d’ordre social, culturel et économique, souligne la même source.

L’Afrique dispose de grandes possibilités de développement qui nécessitent de nouvelles stratégies bâties autour des nouveaux métiers dans les secteurs technologiques, en favorisant la diversité et l’approche genre, la promotion de l’entrepreneuriat et l’investissement dans des domaines d’excellence et d’avenir.

Cet évènement réunira un parterre de personnalités marocaines et étrangères de stature internationale et rassemblera, par la même occasion, des porteurs d’idées ou de projets, notamment les jeunes.