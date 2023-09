Le secteur des Datacenters au Maroc devrait connaitre une croissance des investissements de 6,33% entre 2021 et 2026 pour atteindre 328 millions de dollars américains d’ici à 2026, selon une monographie sectorielle sur les Datacenters, publiée par le Conseil de la concurrence.

« Au Maroc, le secteur des Datacenters connait ces dernières années une dynamique d’investissement notable à l’origine d’une multiplication d’opérateurs », relève le Conseil dans ce document intitulé « Les Datacenters, un marché en plein essor au Maroc », expliquant cette dynamique par la forte rentabilité du secteur en raison de la multiplication des projets de transformation digitale au pays. Et d’ajouter que l’activité des Datacenters au Maroc devrait générer pour les acteurs du marché des revenus attendus de 559,80 millions de dollars américains en 2023 qui pourraient atteindre 668,70 millions de dollars américains en 2027 représentant un taux de croissance annuel de 4,54% entre 2023 et 2027.

« Au Maroc, le marché des Datacenters est fragmenté en termes de nombre d’opérateurs présents sur le marché et concentré en termes de parts de marché », précise le Conseil, notant qu’une poignée d’opérateurs (Medasys, N+one, Maroc Télecom et Inwi) détient selon les données de 2021, plus de 84% du marché national des Datacenters.