L’ancien ministre de la communication et dirigeant du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), Khalid Naciri, est décédé mercredi soir dans une clinique à Rabat, a annoncé le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS).

Khalid Naciri avait occupé plusieurs postes de responsabilité, dont celui de ministre de la communication, porte-parole du gouvernement entre 2007 et 2012, et d’ambassadeur du Maroc en Jordanie depuis 2018.

Né à Casablanca en 1946, le défunt avait également assuré la fonction de Directeur de l’Institut Supérieur d’Administration entre 1996 et 2000.

Il a également enseigné le droit et la science politique dans plusieurs universités et à l’Ecole Nationale d’Administration.