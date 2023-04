La compagnie canadienne, Elcora Advanced Material, vient de faire appel au conseiller minier, Lab 4, afin de l’accompagner dans l’exploitation et le développement de son projet de vanadium au Maroc. L’objectif pour Elcora est de produire du pentoxyde de vanadium à usage industriel et domestique.

Elcora a indiqué dans un récent communiqué que cette contribution se fera en 3 étapes. La première phase porte sur la caractérisation initiale pour prouver le traitement physique des matériaux sources de vanadinite, la deuxième sur l’hydrométallurgie pour prouver la capacité de produire du pentoxyde de vanadium ultra-pur et du vanadium pour les batteries Redox, ce qui aboutira à une analyse économique préliminaire, alors que la 3e l’exploitation, qui devrait commencer au premier trimestre 2024, afin de confirmer la conception et de fournir des données d’échelle technique et des échantillons de produits pour les clients potentiels.

En mars dernier, Elcora avait entamé des opérations d’extraction de manganèse dans une concession de 16 kilomètres carrés dans le nord du Maroc. L’entreprise détient actuellement 17 licences au sein du royaume.