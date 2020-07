La 13ème réunion de la Commission interministérielle de la déconcentration administrative, présidée mardi à Rabat par le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a appelé les départements ministériels à accélérer la mise en œuvre des plans directeurs de la déconcentration administrative et des engagements énoncés dans la Charte nationale de la déconcentration administrative.

La réunion a également adopté le rapport annuel relatif au bilan des travaux de la Commission, en prenant en considération les observations de ses membres, indique mercredi un communiqué du département du chef du gouvernement, ajoutant que les départements gouvernementaux ont été appelés à soumettre, à la procédure législative et dans les plus brefs délais, les lois organiques établies, à accélérer l’amendement des textes législatifs et organiques à caractère horizontal, y compris le décret fixant les règles d’organisation des départements ministériels, et à trancher, au cours du mois d’août, sur les représentations administratives conjointes de l’Etat au niveau de la région, de la préfecture ou de la province.