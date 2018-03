Infomédiaire Maroc – Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, a souligné, hier soir à Lisbonne, que les discussions bilatérales avec l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain, Horst Kohler, ont été « riches » et « fructueuses ».

« Globalement, les discussions se sont déroulées dans une atmosphère de sérénité et les débats ont été riches et fructueux. Et l’atmosphère a été celle du sérieux et du respect mutuel », a déclaré Bourita à la presse à l’issue de ces discussions bilatérales.

Il a indiqué que la délégation marocaine a eu une « rencontre bilatérale » avec l’envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara marocain.

« Il ne s’agit ni d’un processus de négociation ni d’une négociation, mais d’un contact pour discuter de l’évolution du dossier du Sahara marocain », a-t-il précisé.

Bourita a par ailleurs indiqué que « les débats ont permis à la délégation marocaine de rappeler la genèse de ce différend régional et les considérations politiques, juridiques et géostratégiques qui ont présidé à sa naissance durant les années 70 ».

La rencontre était aussi une occasion pour les membres concernés de la délégation marocaine de présenter tout l’effort du Royaume du Maroc pour la mise en oeuvre du modèle de développement régional et des structures de la régionalisation avancée, a-t-il fait savoir.

Les débats ont offert à la délégation marocaine l’occasion de présenter les détails de l’initiative marocaine de l’autonomie, du contexte de son élaboration, de son contenu très riche et de ses bases juridiques très solides, a-t-il ajouté.

Rédaction Infomédiaire