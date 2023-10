Le fondateur du parti La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, est au Maroc depuis le 4 octobre. Après s’être rendu à Amizmiz, commune touchée par le violent séisme du 8 septembre dernier, l’homme politique français s’est envolé, jeudi, pour Casablanca pour animer une conférence à l’Université Hassan II.

A l’issue de sa visite de terrain à Amizmiz, le patron de LFI a donné une déclaration à la presse. Parmi les questions posées, une concernant sa position sur le Sahara marocain.

Et Mélenchon a été catégorique. « Tout le monde au Maroc se sent investi dans la Marche verte et la perpétue dans son esprit et tous ceux qui aiment le Maroc, même si parfois ils sont tenus à une certaine discrétion, n’en pensent pas moins. (…) La diplomatie marocaine est très efficace. Elle a pendant des années permis que tout le monde s’y retrouve en étant d’accord avec les résolutions de l’ONU. Et le Maroc n’a jamais manqué à sa parole. Jamais », a-t-il affirmé.

« J’ai lu des sottises sur mes positions et sur celles des Insoumis. Il n’existe aucune relation du mouvement Insoumis institutionnel avec qui que ce soit d’autre que les partis de la démocratie marocaine. (…) Et je n’aime pas qu’on m’attribue des positions qui ne sont pas les miennes ou qui ne sont pas celles de mon mouvement », a-t-il déclaré, sans nier néanmoins l’existence d' »opinions différentes » au sein de sa formation politique.

« Mais je ne peux pas faire autrement que de constater la ferveur marocaine et de m’y sentir attaché. Je ne peux pas faire autrement que de constater que le Maroc n’a jamais manqué à sa parole à l’ONU. Et puis enfin j’ai observé de nouveaux paramètres auxquels les Français devraient sans doute réfléchir avec plus d’attention. La prise de position des États-Unis d’Amérique, d’Israël et de l’Espagne a modifié le regard que le monde porte sur cette question. Je souhaite que mon pays le comprenne. Et qu’on n’en fasse pas un sujet de querelle avec les Marocains. Ce ne serait pas juste », a-t-il ajouté.

A noter que, selon des sources concordantes, Mélenchon rencontrera, ce vendredi 6 octobre, le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, à Rabat, ainsi que plusieurs autres responsables politiques marocains, dont le secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Nabil Benabdellah.