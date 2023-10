L’innovation au service d’une meilleure inclusion financière des pays africains. C’est le thème choisi par la Bourse de Casablanca pour une conférence programmée, lundi 9 octobre, en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (MESRI), la World Federation of Exchanges (WFE) et l’Université Cadi Ayyad.

Et quel meilleur lieu pour tenir une rencontre axée sur cette thématique-clé que la cité ocre, puisque s’y tiennent justement les Assemblées annuelles de la Banque Mondiale (WB) et du Fonds Monétaire International (FMI) et ce, du 9 au 15 octobre courant.

Au cœur des échanges, indique la Bourse de Casablanca dans un communiqué, il est attendu d’identifier les différentes pistes et domaines dans lesquels l’innovation financière peut être un outil efficient pour l’inclusion financière et le développement économique des pays africains.

D’autres sujets seront aussi abordés, notamment celui du rôle du marché des capitaux comme moteur de développement du continent, ou encore l’évolution du paysage réglementaire pour une meilleure inclusion financière, ajoute-t-on de même source.

Une palette d’experts nationaux et internationaux, du monde de la finance et de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, partagera donc son expertise lors de cette conférence.