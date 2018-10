Infomédiaire Maroc – Africa Sounds, la nouvelle création éditée par le groupe italien CITCO, sera présentée pour la première fois au Médinit, l’exposition internationale basée à Casablanca mettant en valeur l’excellence du ‘‘Made in Italy’’ dans le secteur du Design.

Réalisée en collaboration avec le Designer Marocain Hicham Lahlou, Africa Sounds est une oeuvre extraordinaire qui rend hommage à l’Afrique, la musicalité et l’artisanat. Au coeur de la pièce se trouve des encarts, ce qui reflète la forme des mondialement célèbres castagnettes – un instrument musical qui trouve ses origines dans le Maghrebo-Africain Gnaoua.

Sur une mince feuille de marbre plate reprenant la forme de l’Afrique, un pavage de castagnettes symbolise poétiquement l’union de 54 pays au sein d’un seul continent à travers la culture, la musique et le patrimoine.

La sculpture représente l’attachement entre le designer et son continent d’origine, qu’il considère comme étant un creuset ou musiques, couleurs, diversité, créativité et des milliers de langues s’entrelacent et coexistent en harmonie totale.

Cet oeuvre témoigne d’une vision atypique et une approche artistique qui vise à mettre en valeur la culture Gnaoua et la musique Africaine. Et ce en fusionnant intrinsèquement l’artisanat avec l’industrie à travers des procédés de fabrication sophistiqués et raffinés remarquablement dirigés par CITCO.

Rédaction Infomédiaire