La deuxième édition de la campagne promotionnelle internationale de la destination Maroc, baptisée « Maroc, Terre de lumière », a été lancée ce vendredi à Berne, en vue de promouvoir la richesse et la diversité culturelles du Royaume et accroitre sa visibilité en Suisse.

La campagne, dont le coup d’envoi a été donné par l’ambassadeur du Maroc en Suisse, Lahcen Azoulay, est menée notamment en collaboration avec Bern Mobil, la Société des transports urbains de la capitale suisse.

Ainsi, à l’instar de l’année 2022, cette opération promotionnelle se déclinera notamment sur l’une des lignes de bus les plus fréquentées de la capitale suisse, avec des affiches promotionnelles mettant en scène les sites emblématiques du Royaume.

Selon l’ambassade du Maroc à Berne, cette deuxième édition de la campagne promet d’élargir davantage l’attrait de la destination Maroc, faire connaitre les atouts de l’offre touristique dans la région et attirer le plus grand nombre de visiteurs appréciant le tourisme balnéaire, écologique ou encore sportif.

La reconduction d’une telle campagne promotionnelle durant cette saison hivernale, surtout après le succès rencontré par la première édition, vise à consolider la position du Maroc comme destination incontournable auprès des touristes suisses recherchant des destinations qui offrent des températures clémentes, indique-t-on.

Le timing choisi pour cette campagne promotionnelle coïncide également avec le récent lancement par des compagnies aériennes lowcost de plusieurs nouvelles dessertes aériennes directes entre la Suisse et le Maroc, rendant ainsi la destination Maroc plus accessible aux citoyens suisses.

La cérémonie de lancement a vu la présence du directeur Moyen-Orient et Afrique au Secrétariat d’État à l’Économie suisse, Nicholas Meyer, de la coordinatrice régionale pour l’Afrique du Nord et cheffe adjointe de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord au Département Fédéral des Affaires Étrangères, Rasha Osman, et du conseiller commercial de Bern Mobil, Christopher Balmer.