L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a décroché le prix du « meilleur stand » au salon international du tourisme de Madrid (Fitur), premier rendez-vous mondial du tourisme de l’année, qui se déroule du 24 au 28 janvier.

Cette consécration vient récompenser les efforts de l’office, qui a dévoilé récemment son nouveau concept de pavillon Maroc, avec un aménagement moderne et inspirant, qui met en valeur le positionnement authentique et ouvert sur le monde de la destination Maroc et la culture et le patrimoine du Royaume et qui se positionne dans la continuité du déploiement innovant de la marque « Maroc – Terre de Lumière ».

Ce nouveau pavillon de l’ONMT, conçu il y a quelques mois et déployé dans tous les salons du tourisme de par le monde, s’étend sur une superficie de 700m2, incluant pour l’édition de Madrid des espaces dédiés aux deux régions à l’honneur, à savoir Ouarzazate et Tanger.

L’ONMT a noué, dans le cadre du Fitur, des partenariats avec des opérateurs touristiques de premier plan.

Les principaux acteurs du tourisme opérant sur les marchés ibériques sont au rendez-vous au Fitur, avec quelque 150 professionnels du tourisme de toutes les régions marocaines, ainsi que la compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc.