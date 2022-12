Sanlam numérise un nombre important de services, touchant à différents domaines : assurance Maladie, assurance Automobile, assurance Habitation et assurance Vie.

Intermédiaires, souscripteurs et assurés Sanlam peuvent désormais tout faire ou presque en ligne: gérer leurs informations personnelles, déposer un dossier maladie complémentaire, suivre l’avancement des dossiers en cours de traitement, consulter les décomptes de remboursement, déposer et suivre une réclamation, administrer les affiliés et personnes à charge, etc.

Assurance Auto 100% en ligne

Grâce aux nouveaux services digitaux de Sanlam, les assurés Automobile de la compagnie peuvent désormais souscrire ou renouveler leur police d’assurance Auto en ligne, tout en continuant à bénéficier de l’accompagnement précieux de leur intermédiaire Sanlam à chaque fois qu’ils en auront besoin. De plus, en cas de sinistre, ils peuvent suivre l’avancement de leur dossier en temps réel, directement depuis leur application mobile.

Idem concernant l’assurance Habitation et Emprunteur : les assurés Sanlam peuvent y souscrire en ligne, en toute autonomie et en toute sécurité. Cela leur permet même, s’agissant de l’assurance emprunteur, de réaliser une économie pouvant aller jusqu’à 60%.

Afin de garantir à tous ses assurés un accompagnement quotidien de qualité et un usage optimal de ses services – notamment digitaux, Sanlam renforce également l’accessibilité et la visibilité digitale de ses intermédiaires, plus large réseau du Royaume.

Grâce au « Store Locator », nouvelle fonctionnalité sur le site web de la Compagnie, les assurés peuvent ainsi, d’un clic, localiser l’intermédiaire Sanlam le plus proche, accéder à sa boutique en ligne ou encore le joindre sur Whatsapp, par mail ou par téléphone.

Filiale de Sanlam Pan Africa Assurance Non-Vie, Sanlam Maroc est présente sur le marché national depuis plus de 70 ans.

Employant plus de 760 collaborateurs, la Compagnie est le leader de l’assurance Non-Vie au Maroc et occupe aussi la première place en assurance automobile et en assurance santé. Elle dispose du réseau d’agents généraux le plus large du Royaume, avec plus de 500 agences, ce qui lui offre une présence en zones urbaines et rurales.