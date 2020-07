Hakim Hajoui, que le Roi Mohammed VI a nommé ce lundi ambassadeur auprès du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, est né en 1983 à Rabat.

Diplômé de l’Université Concordia à Montréal et de Télécom Paris, Hajoui a débuté sa carrière en 2008 en conseil en stratégie et organisation chez Capgemini Consulting à Paris. Il travaille pendant cinq ans dans l’accompagnement de la transformation de grands groupes internationaux dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie et de la finance.

En 2012, il intègre l’OCP en tant que chargé de mission au cabinet du PDG avant de rejoindre la direction de la stratégie et du corporate development. Il y est en charge de l’expansion des activités d’OCP en Afrique et contribue au développement de partenariats de coopération Sud-Sud dans plusieurs pays notamment en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Ghana. En 2015, il accompagne la création de la filiale OCP Africa et dirige les opérations en Afrique de l’Ouest, avant d’être nommé directeur de cabinet.

Depuis 2016, Hajoui occupe le poste de directeur de cabinet de Mostafa Terrab, PDG du Groupe OCP et pilote également les affaires publiques du leader mondial des phosphates.

Hajoui est marié et père de 2 enfants.