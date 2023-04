Un montant de 440 millions de dirhams fait l’objet d’une demande de prêt déposée par Dislog Group S.A auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Le dossier, dont les éléments ont été publiés mardi par la Banque, sera tranché le 31 mai prochain.

Le projet de financement a pour objectif de soutenir l’acquisition par la société de diverses sociétés des secteurs des produits de grande consommation et de la pharmacie, ainsi que la construction et l’acquisition de plateformes industrielles et logistiques, est-il expliqué. « La composante capex comprend également l’installation de panneaux photovoltaïques pour fournir une part importante de la consommation annuelle d’énergie de l’entreprise à partir de sources renouvelables et une certification de bâtiment écologique », apprend-on de même source.

La fiche descriptive du projet indique que le projet de financement permettra à l’entreprise de se développer dans le secteur pharmaceutique et de capter une plus grande valeur ajoutée dans les chaînes d’approvisionnement des produits de grande consommation au Maroc. En outre, le prêt soutiendra les investissements de l’entreprise dans le cadre de la transition vers une économie verte (GET) et contribuera à combler les écarts entre les sexes au sein de sa main-d’œuvre.

Autre détail important: Les 440 millions de dirhams de la BERD seraient apportés en deux tranches pour financer une partie du projet, notamment l’acquisition d’une société et la construction et l’acquisition de plateformes industrielles et logistiques et l’installation de panneaux photovoltaïques.