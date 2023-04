Le Lycée d’Excellence Mohammed VI (LEM6) annonce l’ouverture des inscriptions pour la rentrée 2023-2024. L’établissement propose des classes préparatoires aux Grandes Écoles d’Ingénieurs pour les bacheliers marocains qui ont obtenu d’excellents résultats au baccalauréat.

Grâce à une équipe pédagogique compétente et expérimentée, composée de professeurs

agrégés de premier ordre, le Lycée d’Excellence Mohammed VI offre à ses élèves un

environnement d’apprentissage axé sur l’excellence, la qualité d’encadrement, et propice à

obtenir d’excellents résultats aux concours d’accès aux grandes écoles d’ingénieurs.

Pour la rentrée 2023-2024, le Lycée d’Excellence Mohammed VI propose 2 classes en

première année mathématique physique et Sciences de l’Ingénieur (MPSI) dont une sera

réservée aux étudiants boursiers, avec une prise en charge totale des frais de scolarité,

d’hébergement et de restauration, et l’autre ouverte aux étudiants payants.

Les bacheliers intéressés peuvent s’inscrire via le portail ministériel, dès que les modalités d’inscription en Classes préparatoires publiques et aux Lycées d’Excellence relevant du partenariat public-privé seront publiées.

Le Lycée d’Excellence Mohammed VI a reçu jeudi 13 avril 2023, les Conseillers régionaux

d’Orientation scolaire et de Planification des 12 régions du Maroc, afin de leur présenter

l’établissement et la formation proposée.

Le lancement du Lycée d’Excellence Mohammed VI représente une opportunité pour les bacheliers marocains souhaitant se préparer aux grandes écoles d’ingénieurs. Grâce à son équipe pédagogique expérimentée et son approche d’enseignement à effectif réduit, le Lycée d’Excellence Mohammed VI est le choix idéal pour les bacheliers qui aspirent à intégrer les grandes écoles d’ingénieurs les plus prestigieuses.