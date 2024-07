Dislog Group a annoncé, ce vendredi, avoir trouvé un accord avec Nacer Amrani, fondateur et actionnaire majoritaire de la société Megaflex SARL, pour une prise de contrôle de son capital à hauteur de 75% pouvant aller à 100% d’ici 2027.

Megaflex est une société spécialisée dans la distribution et la maintenance d’automates et de réactifs utilisés par les laboratoires d’analyses médicales. La société figure parmi les principaux acteurs de son secteur au Maroc et revendique 1400 laboratoires clients opérant dans le public et le privé. Elle distribue au Maroc des marques de classe mondiale couvrant les principales disciplines d’analyse médicale dont notamment Sysmex (leader mondial en hématologie), Siemens et Illumina, spécialiste et leader mondial du séquençage génétique, indique un communiqué du groupe.

À travers cette acquisition, Dislog Group consolide son positionnement dans la chaîne de valeur du secteur de la santé.

Par ailleurs, Nadia Lahlou a été nommée Directrice du Pôle Dispositifs Médicaux de Dislog Group et dirigera la société Megaflex sous la supervision de Nacer Amrani et de Amine Tahiri, Président de Dislog Group Healthcare, pendant les trois prochaines années, fait-on savoir.

Megaflex emploie 72 personnes et compte continuer son développement et sa croissance à travers des synergies concrètes avec les autres filiales de Dislog Group Health Care qui lui permettront de (1) consolider et renforcer son positionnement sur le marché du diagnostic-in-vitro et (2) d’accompagner la croissance du secteur de la santé au Maroc.

À noter que Dislog Group a été conseillé par Fintrust Capital, représentée par Moncef Benzakour sur le volet M&A, et par Maître Rachid Hilmi sur le volet juridique.

Nacer Amrani a été conseillé par Arden Capital, représentée par Amine El Azher en tant que conseil financier/M&A et par DLA Piper (Benoit De Monval et Kenza Belghiti Alaoui) sur le volet juridique.

La transaction est sujette à l’obtention des autorisations administratives notamment celle du conseil de la concurrence notifié à cet effet, conclut le communiqué.