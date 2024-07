L’usine de Tanger, un des piliers du dispositif industriel de Renault Group, a dévoilé les premiers véhicules Dacia Jogger fabriqués sur ses chaines, en motorisations hybride et thermique.

Les véhicules ont été présentés en marge de la conférence de presse tenue ce 11 juillet en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Denis Le Vot, Directeur Général de la marque Dacia, Thierry Charvet, Directeur Industrie et Qualité de Renault Group et Mohamed Bachiri, Directeur Général de Renault Group Maroc.

La ligne 2 de l’usine de Tanger accueille désormais la fabrication de Dacia Jogger destiné aux marchés européens et marocain avec une capacité installée pour le modèle allant jusqu’à 120.000 véhicules par an.

Doté de la plateforme moderne CMF-B, Dacia Jogger est un concentré du savoir-faire et de l’ADN Dacia appliqués à un véhicule de segment C. Fabriqué en 4 motorisations pour répondre aux besoins de ses différents marchés d’exportation, l’offre Jogger inclut une version hybride, ce qui en fait le 1er véhicule doté de cette technologie fabriqué dans une usine automobile au Maroc.

« Nous célébrons avec fierté aujourd’hui le début de la production du 1er véhicule hybride

de la marque Dacia à l’usine Renault Group de Tanger. Cet évènement confirme le

renforcement du partenariat entre le Royaume et le Groupe Renault mais témoigne

également du succès de la plateforme automobile marocaine, du savoir-faire de son

capital humain et de la grande compétitivité de ses fournisseurs locaux. Avec ce nouveau

véhicule, le Maroc continue sa transition vers la mobilité électrique et hybride conformément aux Hautes Orientations Royales de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, mettant la décarbonation comme un pilier essentiel de la nouvelle stratégie industrielle », a déclaré Ryad Mezzour.

L’industrialisation de Dacia Jogger à l’usine de Tanger s’est accompagnée de l’installation d’une trentaine de robots dans les départements tôlerie et montage ainsi que la mise en place d’un process propre à l’intégration de la technologie hybride. Plus de 2500 collaborateurs ont été formés pour le démarrage industriel de Jogger dont 700 spécifiquement à l’habilitation électrique.

Dotée des meilleurs standards mondiaux et symbole de neutralité carbone sans rejet d’effluent industriel, l’usine de Tanger est l’un des piliers de la stratégie industrielle de Renault Group et de la marque Dacia. Le site Tangérois produit notamment Dacia Sandero, 1er véhicule vendu à particuliers en Europe depuis 2017. À la fois performante et flexible, l’usine Renault Group de Tanger continue sa transformation et pousse tous les curseurs pour devenir plus compétitive, plus flexible, pilotée par les nouvelles technologies et respectueuse de l’environnement afin de soutenir la stratégie de décarbonation des sites industriels de Renault Group.

« L’usine de Tanger accueille un nouveau membre de la famille Dacia : Dacia Jogger. Ce

véhicule familial polyvalent et abordable incarne la success story de Dacia en Europe.

Aujourd’hui, nos bases industrielles dans le Royaume viennent appuyer ces belles

performances. L’usine de Tanger fait preuve d’efficacité sur le plan industriel et permettra

de répondre à la demande tant à l’export que sur le marché national marocain. Dacia

Jogger saura rencontrer le même succès que tous les autres modèles de la gamme au

Maroc. Jogger renforce l’engagement de Dacia à rendre la mobilité accessible à tous, une

mobilité plus durable avec la motorisation hybride », a indiqué Denis Le Vot.

« Le Maroc est un pilier de la stratégie industrielle du Groupe. L’usine de Tanger, qui

démarre aujourd’hui la fabrication de Dacia Jogger, est pleinement engagée dans la

transformation de notre système industriel. Elle s’appuie notamment sur le metaverse

industriel pour accroitre son agilité et sa flexibilité, mais aussi sa compétitivité et la qualité

des véhicules qui y sont assemblés. L’usine Renault Group de Tanger poursuit sa

transformation pour intégrer de nouvelles technologies dont l’intelligence artificielle pour

le pilotage de la consommation d’énergie et ainsi soutenir la stratégie de décarbonation

des sites industriels de Renault Group à travers le monde », a avancé Thierry Charvet.

DACIA JOGGER, LA FAMILIALE 5 ET 7 PLACES DE DACIA

Dacia affirme son ambition sur le segment C avec son nouveau modèle accessible, en versions 5 et 7 places, s’adressant à tous les clients : particuliers, artisans et entreprises. Jogger prend le meilleur de chaque catégorie : l’habitabilité et volume de chargement d’un ludospace ainsi que les attributs d’un SUV. Il incarne parfaitement le positionnement et l’esprit de Dacia.

Polyvalent par son habitabilité et sa modularité record (jusqu’à 60 configurations possibles sur la version 7 places, notamment grâce aux sièges du rang 3 totalement amovibles individuellement), attirant par son design baroudeur, Jogger est une invitation à l’aventure.

Avec ses 4,55 m de longueur, Dacia Jogger est le plus long des véhicules de la gamme Dacia. Des dimensions recherchées par les clients pour une polyvalence d’usage au quotidien.

Dacia Jogger se déclinera en 3 niveaux de finition Essential, Expression et Extreme et 7 teintes de carrosserie. Au Maroc, Dacia Jogger sera disponible à la commercialisation avec le moteur Diesel Blue dCi 102 ch exclusivement fabriqué pour les clients nationaux. L’offre de motorisations sera complétée par une version Hybrid 140 à la fin de l’année 2024.

DACIA JOGGER, OUVERTURE DES PRÉCOMMANDES AU MAROC

Dacia Jogger sera commercialisé dès le 20 septembre dans l’ensemble du réseau Dacia au Maroc. Fidèle à ses valeurs, Dacia propose avec nouveau Jogger, le véhicule 7 places le plus accessible du segment C. Son rapport prix/prestations en fait une offre unique dans sa catégorie : à partir de 190.900 DH.

À partir du 12 juillet, les clients peuvent précommander leur véhicule sur le site de Dacia. Ce dispositif de précommande permettra aux clients intéressés par le véhicule, de bénéficier d’un accompagnement personnalisé par l’équipe commerciale et de faire partie des premiers clients livrés.