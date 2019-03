Le géant du divertissement Disney a achevé son acquisition de la société « 21st Century Fox » pour un montant global de 71,3 milliards de dollars, marquant ainsi la fusion de deux studios et franchises parmi les plus célèbres de Hollywood et du paysage télévisuel mondial.

La fusion, qui a été ralentie à cause de la fermeture partielle du gouvernement fédéral en début d’année, a été enfin complétée après 18 mois de négociations et de procédures, au terme de son approbation par plusieurs marchés étrangers et par le département de la Justice US.

Suite à cette transaction, Star Wars, les Simpsons, X-Men ou encore les produits de National Geographic seront regroupés sous le même toit à quelques mois du lancement anticipé par Disney de sa plateforme de streaming en ligne censée rivaliser avec Netflix et Amazon, alors qu’Apple s’apprête à annoncer dans quelques jours son propre service de divertissement.

Cette acquisition permettra notamment à Disney de combiner les univers Marvel des X-Men et des Avengers dans des films à venir.